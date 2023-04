Zamek nad Wolbórką w Wolborzu, archeolodzy odkryli zabudowę zamkową o powierzchni 1500 metrów kwadratowych ZDJĘCIA

Fundamenty zamku, które odkryto w Wolborzu pochodzą z początku XVI wieku. Zamek został wybudowany w stylu renesansowym przez Biskupów Wrocławskich w miejscy starszego, średniowiecznego dworu tychże biskupów pochodzącym z XVI wieku.

- Na początku przeprowadziliśmy duże badanie georadarem, mówi Tomasz Olszacki z pracowni archeologicznej Trecento. Dzięki temu dokładnie poznaliśmy gdzie znajdują się fundamenty zamku i jak bardzo był on rozległy. Na badania georadarem nałożyliśmy informacje ze źródeł pisanych z poprzednich wieków, co pozwoliło nam wstępnie rozmierzyć zamek i go zrekonstruować. W oparciu o tę wiedzę rozpoczęliśmy wykopy archeologiczne. Za około miesiąc stworzymy dokładną wizualizację zamku, na jej podstawie zostanie zbudowany pomnik, który zostanie uroczyście odsłonięty w czerwcu 2023 roku.