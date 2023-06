Zamknięty przejazd kolejowy w Piotrkowie zaskoczył kierowców. PKP PLK poprawiają przejazd przez torowisko

Zamknięcie przejazdu zaskoczyło nie tylko kierowców...

- W piątek, 23 czerwca, ok. godz. 03:30 Polskie Koleje Państwowe niespodziewanie zamknęły przejazd kolejowy w ciągu ulicy J. Słowackiego. PKP nie podały z wyprzedzeniem takiej informacji do publicznej wiadomości. Pismo w tej sprawie wysłano do Urzędu Miasta dopiero w czwartek, 22 czerwca tuż przed godziną 20:00, kiedy magistrat jest już nieczynny - poinformowały służby prasowe piotrkowskiego magistratu.