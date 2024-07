Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rabiec z Piotrkowa występuje w konkursach w całej Polsce ZDJĘCIA

-Rabiec jest jednym z nielicznych zespołów sygnalistów myśliwskich działających na terenie

województwa łódzkiego, mówi Bartłomiej Gawron, z-ca kierownika zespołu. W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia istnienia. Nieustannie się rozwijajamy, do zespołu dochodzą nowi członkowie, a co roku nasi sygnaliści zdobywają nagrody na różnych konkursach i festiwalach muzyki myśliwskiej. Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rabiec jest jednym z inicjatorów i organizatorów Konkursu Sygnalistów Myśliwskich im. Andrzeja Rokickiego, który w tym roku odbędzie się w Spale podczas ogólnopolskiego Hubertusa Spalskiego. Mamy nadzieję, że uda się dobrze go zorganizować przy godnym finansowaniu ze strony władz PZŁ, samorządów oraz indywidualnych sponsorów.