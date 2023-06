Zmarł sir Ben Helfgott, polski Żyd, ocalały z getta w Piotrkowie Trybunalskim

Ben Helfgott od dzieciństwa związany był z Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj się wychował, ale również trafił do pierwszego w Europie getta, jakie w naszym mieście dla ludności żydowskiej utworzyli niemieccy okupanci. Mimo tragicznych doświadczeń związanych z Piotrkowem, po wojnie często odwiedzał nasze miasto. Szczególnie w trakcie organizowanych Szabatonów, czyli cyklicznych spotkań potomków Żydów, którzy niegdyś mieszkali w Piotrkowie.

Ben Helfgott już jako dorosły człowiek zajął się sportem – podnoszeniem ciężarów. Był dwukrotnym uczestnikiem igrzysk olimpijskich – w Melbourne w 1956 roku i Rzymie w 1960. Odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. W 2018 roku w docenieniu zasług dla Wielkiej Brytanii odebrał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.

Podczas wojny Ben Helfgott stracił wiele bliskich osób. Wojnę przeżył tylko on i jego młodsza siostra. Matka z drugą siostrą zostały zamordowane w lesie wolborskim. Z kolei ojciec zginął w obozie koncentracyjnym. Był więźniem obozów Buchenwald i Theresienstadt. Jako dziecko był wykorzystywany przez Niemców do ciężkiej pracy w jednej z hut szkła.

Ben Helfgott w Piotrkowie. Jest to jedyny na świecie sportowiec, który przeżył Holocaust, był więźniem obozu koncentracyjnego, a następnie osiągał sukcesy sportowe i startował na igrzyskach…

„Sir Ben Helfgott przeżył holocaust, był brytyjskim olimpijczykiem, światowym pionierem edukacji na temat holokaustu oraz dziadkiem dziewięciorga wnucząt. Ben przeżył to co najgorsze dla ludzkości. Jego dziedzictwo jest ostatecznym triumfem nad tą ciemnością” – czytamy we wpisie.

Ben Helfgott zmarł w ubiegły piątek (16 czerwca) w wieku 93 lat.