Zmarł Stanisław Stępień, zasłużony piotrkowski dziennikarz. Założyciel tygodnika "7 Dni Piotrków"

Zmarł Stanisław Stępień, nestor piotrkowskiego dziennikarstwa

Choć na co dzień mieszkał w Tomaszowie Mazowieckim, to przez lata żył problemami i radościami Piotrkowa i jego mieszkańców. To od Niego wszystko się zaczęło. Założył istniejący do dziś tygodnik "7 dni" - jeszcze czarno-biały, drukowany na kalce technicznej i drukarce igłowej, od początku do końca redagowany przez pasjonatów dziennikarstwa, w kamienicy przy ul. Słowackiego 16, gdzie przez wiele lat mieściła się nasza redakcja i biuro ogłoszeń.