21-latek stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości w Piotrkowie

Do zatrzymania 21-letniego kierowcy mitsubishi doszło w środę, 2 lutego ok. godz. 21. Mężczyzna, mieszkaniec woj. łódzkiego, na terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 43 km/h. 21-latek otrzymał mandat w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych, ale okazało się, że to jego drugie wykroczenie w okresie dwóch lat od dnia wydania uprawnień do kierowania pojazdami.

- Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, w takim przypadku policjant ma obowiązek zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami - wyjaśnia st. asp. Izabela Gajewska, rzecznik KMP w Piotrkowie.

To aktualne wysokości mandatów karnych za przekroczenie prędkości: