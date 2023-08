40. Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wróciła do Sulejowa. Pielgrzymkę zakończyła uroczyczysta masz święta w kościele św. Floriana

Na pielgrzymów wracających z Jasnej Góry czekali znajomi i rodzina z kwiatami. Wiele osób dołączało się po drodze do pielgrzymki. Jubileuszowa 40. Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę zakończyła się uroczystą mszą świętą w kościele św. Floriana, którą koncelebrował proboszcz tutejszej parafii ksiądz kanonik Leszek Druch .

40. Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wróciła do Sulejowa

- W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło ponad 200 pielgrzymów, mówi ks. Paweł Wronkowski , kierownik 40. Sulejowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki. Pątnicy szli bardzo dzielnie i odważnie z radością na twarzy i w sercu. Tegoroczna pogoda nam dopisywała nie było większych opadów deszczu. Słońce i upały powodowały to, że z radością weszliśmy i wracamy z Jasnej Góry pełni wiary, nadziei i ufności w Boże miłosierdzie.

40. Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła do Częstochowy we wtorek 22 sierpnia 2023. Pielgrzymi pokonali około 100 km w jedną stronę. Pielgrzymka sulejowska jest jedną z nielicznych, która wraca do domu także piechotą.