Akcja "Śmiecioodpowiedzialni" w Focus Mall. Za odpady otrzymasz m.in. sadzonkę

W sobotę, 14 października, w godzinach 11-19 galeria Focus Mall w Piotrkowie zaprasza do udziału w akcji pn. "Śmiecioodpowiedzialni”. Poprzez działania edukacyjne oraz wystawę uczestnicy będą mogli poznać zasady segregacji, w szczególności odpadów, które mogą wydawać się problematyczne. Wszyscy chętni będą również mogli wziąć udział w zabawach i quizach z nagrodami, ćwicząc właściwe nawyki.

Sobotniej akcji towarzyszy zbiórka dużych elektroodpadów, która w dniach 9-13 października odbywa się w siedzibie piotrkowskiego przedsiębiorstwa selektywnej zbiórki odpadów JUKO oraz małych elektroodpadów w sobotę (14 października) na terenie galerii, realizowana przez Zakład Usług Komunalnych „HAK” oraz JUKO. Za oddanie przedmiotu pierwsze sto osób, które zgłoszą się do punktu w galerii otrzyma sadzonkę wrzosu oraz ekobombę ogrodnika do stworzenia własnej łąki kwietnej.

- O segregacji odpadów mówi się od lat, ale wciąż jest to duży problem. Wątpliwości nie tylko budzi to, co i gdzie powinno być wyrzucone, lecz także to, co dzieje się ze śmieciami po ich odbiorze. Brakuje odpowiednich oznaczeń, wciąż pojawia się wiele błędów w komunikacji dotyczącej właściwej segregacji. Dlatego już w sobotę, w Focus Mall w Piotrkowie rusza dzień angażujących działań oraz pokazów edukacyjnych pod hasłem „Śmiecioodpowiedzialni”, zorganizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami – przedsiębiorstwem selektywnej zbiórki odpadów JUKO oraz Zakładem Usług Komunalnych „HAK” - informują organizatorzy.