Pozbądź się elektrośmieci i pomóż strażakom z OSP Przygłów. Strażacy prowadzą zbiórkę elektrośmieci, żeby zarobić na pralnicę

Strażacy z OSP Przygłów przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „OSP na straży środowiska”, która pozwoli mieszkańcom pozbyć się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Środki zarobione podczas zbiórki elektrośmieci strażacy przeznaczą na powstanie profesjonalnej pralnicy odzieży i mundurów strażackich.

Pierwsza zbiórka elektrośmieci odbędzie się 24 lutego 2024 r. na placu OSP Przygłów ul. Sulejowska 33 w godzinach 9.00 – 15.00. Na miejsce będzie można przywieść odpady takie jak: duże rtv/agd (lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki elektryczne) oraz małe sprzęty jak np.: żelazka, kuchenki mikrofalowe, drukarki, komputery, klawiatury, czajniki elektryczne, tostery, zabawki elektroniczne, elektronarzędzia. Odpady te trafią do recyklingu, a strażacy otrzymają środki finansowe.

Dlaczego budowa pralnicy jest ważna dla strażaków?

Profesjonalna pralnica dla strażaków w dużym stopniu przyczynia się do skutecznej profilaktyki nowotworowej. Profilaktyka raka w straży pożarnej to ważny temat, ponieważ strażacy są narażeni na wiele czynników rakotwórczych podczas wykonywania swojej służby. Strażacy z Przygłowa od kilku lat intensywnie starają się o budowę gminnej pralnicy dla strażaków OSP z całej gminy. Niestety ze względu na ogromne koszty ok. 130 tys zł nie są w stanie wybudować takiej pralnicy z własnych środków.