Będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Piotrkowie? Do Biura Rady Miasta trafił wniosek w tej sprawie. Znamy szczegóły. VIDEO, ZDJĘCIA

- My byśmy chcieli, żeby nie było takich wywieszek lokal do wynajęcia, tylko żeby była rotacja w mieście: podjeżdżam, załatwiam sprawę w 10 czy 15 minut i odjeżdżam, mówi Tomasz Kowalewski, przedsiębiorca z Piotrkowa. Jeżeli decyduję się parkować ponad godzinę, to wtedy płacę podwójnie. Jak rozmawiam z ludźmi, to chcą czegoś takiego.