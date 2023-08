Puste lokale w centrum Piotrkowa. Ulica Słowackiego uchodząca za reprezentacyjną jeszcze kilka lat temu obecnie straszy pustymi lokalami

W centrum Piotrkowa przy Słowackiego, Wojska Polskiego i na uliczkach w okolicy Rynku Trybunalskiego jest wiele pustych lokali handlowych i usługowych do wynajęcia. Niektóre z nich czekają na najemcę od kilku lat. Na najbardziej reprezentacyjnym fragmencie ulicy Słowackiego pusty jest m.in. lokal w którym kiedyś przez wiele lat mieścił się bank PKO BP, przy Wojska Polskiego na klienta czeka lokal po dawnym sklepie obuwniczym Radoskór. Patrząc na puste witryny sklepowe obklejone plakatami do wynajęcia lub sprzedaży można odnieść wrażenie, że miasto umiera.

- Można zauważyć, że wiele lokali handlowo - usługowych w Piotrkowie jest do wynajęcia, mówi Jarosław Górny , pośrednik w obrocie nieruchomości Górny Nieruchomości. Jest duża rotacja wśród najemców, którzy szukają tańszych rozwiązań, czasem mniejszych lokali. Wiadomo, że rosną koszty prowadzenia działalności gospodarczej dlatego przedsiębiorcy poszukując oszczędności przenoszą się w inne punkty miasta. Jednym z głównych powodów wzrostu cen czynszów na rynku lokali usługowych jest wciąż rosnąca cena nieruchomości. Inwestor, który zdecydował się na nabycie lokalu usługowego za określoną kwotę robiąc sobie bilans zwrotu z inwestycji stara się uzyskać jak najwyższą kwotę z najmu dlatego ceny wciąż rosną.

Przez wiele lat mówiono, że reprezentacyjny fragment ulicy Słowackiego od torów kolejowych do placu Kościuszki jest ulicą bankową, gdyż w tym miejscu było ich kilkanaście. Obecnie to powiedzenie straciło aktualność, gdyż nawet banki zrezygnowały z prowadzenia działalności w lokalu przy Słowackiego. Niektóre firmy usługowe przeniosły się do nowoczesnych budynków użytkowych w innych częściach miasta, które często mają wygodny i darmowy parking dla swoich klientów.