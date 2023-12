Protest mieszkańców ulicy Moryca w Piotrkowie. Pojawili się na sesji Rady Miasta i wręczyli nietypowe prezenty decydentom. ZDJĘCIA, video

- Przybyliśmy wręczyć trzy prezenty, mówi Krysztof Szczepanik, mieszkaniec ulicy Moryca w Piotrkowie. Pierwszy, karykatura dla pana Karola Szokalskiego, dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, który mija się z prawdą. Co innego pisze nam w pismach, m.in. to, że ulica Moryca nie jest zniszczona przez tiry. Z kolei potem w swoich wypowiedziach mówi, że do zniszczeń przyczyniły się samochody ciężarowe. Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński otrzymał dzisiaj symboliczny zegarek. Dlatego, że pomylił godzinę 12 z 18. Prosiliśmy, aby sesja nadzwyczajna odbyła się o 18, żeby każdy z mieszkańców mógł w niej uczestniczyć. Przewodniczący zorganizował ją jednak o 12:00. Panu prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi wręczyliśmy cysternę, ponieważ spotkał się dwukrotnie z prezesem Lotos Terminale na ulicy Przemysłowej. Z kolei z mieszkańcami ulicy Moryca się nie spotkał, chociaż był tam zapraszany.