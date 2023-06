Budowa ujęcia wody w Uszczynie na finiszu. Woda ma popłynąć już wkrótce. ZDJĘCIA

- Zawarłem dżentelmeńską umowę z posłem Grzegorzem Lorkiem i ustaliliśmy, że jeśli premier przekaże nam kolejną dotację, ja zobowiążę się do zabezpieczenia pieniędzy na remont boisk przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie, a także parkingu i boiska we Włodzimierzowie - podkreślał burmistrz Ostrowski. - Złożyliśmy wniosek do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”, ale nawet jeśli nie dostaniemy tej dotacji, będziemy chcieli wybudować to boisko. Około 15 sierpnia powinniśmy mieć stosowne projekty i wówczas będziemy mogli rozmawiać o harmonogramie realizacji tamtej inwestycji – dodał Wojciech Ostrowski.