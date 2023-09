Burza o dotację na OZE w Piotrkowie. Mieszkańcy zapłacą znacznie więcej VIDEO, ZDJĘCIA

- Teraz, po otwarciu kopert przetargowych, wiemy, że ta oferta wynosi ponad 8,5 miliona złotych, co daje kwotę o półtora miliona wyższą, którą będziemy będą musieli pokryć beneficjenci - mówi Beniamin Przysiecki, jeden z beneficjentów programu. - W naszym przypadku sam montaż instalacji o mocy około 6 kW wzrósł z 6 do 9 tysięcy złotych. To co trzyma nas przy tym projekcie, to zapewnienie kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, że będziemy rozliczani na starych zasadach. Dodatkowo, niepokojący jest też zapis, że w przypadku rezygnacji części uczestników, te koszty zostaną rozłożone na pozostałych beneficjentów - dodał.