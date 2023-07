Drewniana rudera przy Garbarskiej w Piotrkowie wystawiona do sprzedaży na OLX. Zagrażający bezpieczeństwu pustostan kilka razy był podpalany

Drewniana rudera przy Garbarskiej w Piotrkowie wystawiona do sprzedaży na OLX

Drewniana rudera przy Garbarskiej w Piotrkowie wystawiona do sprzedaży na OLX. Dom nadaje się do rozbiórki, oferta dotyczy sprzedaży samego budynku bez działki Właściciel wycenił ruderę na 3500 złotych. Nieruchomość jest w fatalnym stanie technicznym ma częściowo zawalony dach i pozabijane deskami okna. Jest to typowa osiedlowa melina.

Drewniana rudera przy Garbarskiej w Piotrkowie wyceniona na 3500 złotych, zobacz zdjęcia: