Dzieje się w pierwszy weekend wakacji w Piotrkowie i regionie. Zobaczcie kalendarz imprez na okres od 23 do 25 czerwca

Obydwa wydarzenia zaplanowano w ramach imprezy z cyklu „Piknikowo i sportowo, aktywnie i zdrowo z Województwem Łódzkim”, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 25 czerwca - ​Łódzkie Królewskie - 705-lecie podpisania Supliki Sulejowskiej. Piknikowo i Sportowo.

To właśnie w Sulejowie formalnie zainicjowano zakończenie rozbicia dzielnicowego Państwa Polskiego, rozpoczynając tym samym wybór nowego króla. Umacniający swoją strefę wpływów polski książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek rywalizował o ten zaszczytny tytuł z królem Czech Janem Luksemburskim, który również wysuwał pretensje do polskiej korony. Po zajęciu Wielkopolski w 1314 r. ambitny książę postanowił wysłać do papieża prośbę o zgodę na koronację. Odpowiedź Jana XXII przywiózł z Awinionu do Polski arcybiskup Janisław. W związku z tym w czerwcu 1318 roku w klasztorze Cystersów w Sulejowie spotkali się dążący do zdobycia korony Władysław Łokietek oraz inni możnowładcy, a także duchowni i rycerze. Podczas zjazdu sulejowskiego przyjęto żądania papieża: uznano zwierzchność papieża nad Polską, zmieniono sposób naliczania należnego Stolicy Apostolskiej świętopietrza (zamiast denara „od dymu” – czyli domu, na denar „od głowy” – czyli od człowieka), ustanowiono w Polsce trybunały inkwizycyjne, których przedstawiciele mieli ścigać heretyków. O wszystkich tych decyzjach poinformowano papieża za pośrednictwem uchwalonej w trakcie wiecu „suplice sulejowskiej”. Pośpiesznie wyruszył z nią do Awinionu biskup Gerward. Papieska odpowiedź nadeszła w 1319 r. potraktowano ją jako brak sprzeciwu wobec przedstawionej prośby. Arcybiskup Janisław koronował Władysława Łokietka na króla Polski w katedrze w Krakowie 20 stycznia 1320 r., co oznaczało symboliczny koniec rozbicia dzielnicowego (opis na podstawie informacji zebranych przez Ewę Olkuśnik z portalu edukacyjnego Historia Poszukaj).