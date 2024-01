Ferie zimowe 2024 w Piotrkowie. Co będzie się działo? Warsztaty z Kubą Wolskim, cukiernią i wiele innych

Udział w zajęciach jest płatny - 200 zł za 1 tydzień. Będą się one odbywały się od poniedziałku do piątku (29.01-9.02.2024) w godzinach 9-12. Zapisy ruszyły 15 stycznia w Dziale Animacji i Promocji (pokój 0.19). Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Ośrodki kultury w mieście i powiecie przygotowały wiele atrakcji dla uczniów na ferie zimowe, które rozpoczną się 29 stycznia. W Piotrkowie do wspólnej zabawy zaprasza m.in. Miejski Ośrodek Kultury, który przygotował warsztaty z Kubą Wolskim czy cukiernią Słodkie Mono. Na darmowe treningi zaprasza Piotrkowski Klub Taekwon-do. Sprawdźcie szczegóły!

Moc atrakcji na ferie zaplanował MOK w Piotrkowie?

W programie na pierwszy tydzień zaplanowano G-Astronomiczny Bal. W programie m.in. wycieczka do Planetarium, warsztaty gastronomiczne z Kubą Wolskim, projektowanie kostiumów, tworzenie scenografii, warsztaty taneczne oraz prawdziwy bal prowadzony przez DJ!

Drugi tydzień to z kolei zabawa w monochromatycznym stylu. Nie zabraknie wycieczki do kina, warsztatów cukierniczych ze Słodkim Mono, projektowania kostiumów, warsztatów tanecznych i monochromatycznej dyskoteki. Zajęcia będą się odbywać w godzinach 10:00 - 14:00.

Koszt za jeden tydzień to 400 zł.

Wydarzenia skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat. Zapisy pod numerem telefonu 44 732 52 37, wew. 106 lub 107.