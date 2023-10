Festyn harcerski w Piotrkowie. Na boisku przed DH Merkury w Piotrkowie powstało małe obozowisko harcerskie ZDJĘCIA. VIDEO

Organizowany przez szczep drużyn ósmych HARC festyn harcerski w Piotrkowie odbył się pod patronatem prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka i starosty piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka.

- To bardzo szczytne, że mieszkańcy Piotrkowa i ziemi piotrkowskiej wspierają harcerzy, którzy na co dzień pomagają nie tylko młodzieży ale także osobom starszym, mówi Piotr Wojtysiak, starosta piotrkowski. Na festynie jest dobra zabawa, organizatorzy wspaniale przygotowali to wydarzenie.