Forum Klubów Gazety Polskiej odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród gości znani politycy nie tylko z regionu - ZDJĘCIA

Uczestnicy forum wzięli udział w wielu panelach dyskusyjnych. Forum otworzyli w sobotnie przedpołudnie Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej” i “GPC”, Ryszard Kapuściński, prezes Klubów Gazety Polskiej, Beata Dróżdż, prezes forum i koordynator Klubów "Gazety Polskiej" województwa łódzkiego, Ewa Wójcik, prezes Fundacji Klubów GP i Paweł Piekarczyk, koordynator zagranicznych.

Wśród tematów, nad jakimi pochylali się uczestnicy sobotniego forum była rola społeczeństwa obywatelskiego, prezentacja Klubów "Gazety Polskiej", wystąpienia klubowiczów i dyskusja nad strategią działań czy rozwojem regionu.

- Moją misją tutaj jest porozmawiać z ludźmi - mówił z kolei marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber. - Chciałbym z nimi porozmawiać o Polsce, o naszym województwie, o ich problemach i o tym, co możemy wspólnie zrobić jeszcze w tej kadencji. To jest taka okazja do rozmowy o Polsce i województwie