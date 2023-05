Kierowca nie miał uprawnień do jazdy, a pasażer był.... poszukiwany. Dwóch mężczyzn zatrzymano podczas kontroli

Poszukiwany i kierowca bez uprawnień wpadli podczas kontroli drogowej w Srocku

W czwartek, 4 maja, przed godziną 18 policjanci piotrkowskiej drogówki prowadzili pomiar prędkości w Srocku (gmina Moszczenica). Do kontroli zatrzymali kierowcę bmw, który przekroczył dozwoloną prędkość o 21 km/h w obszarze zabudowanym.

- Po sprawdzeniu okazało się również, że 18-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Z mężczyzną w pojeździe podróżował też 26-latek, który jak się okazało był osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności oraz do ustalenia miejsca pobytu.