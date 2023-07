Konferencja prasowa grupy referendalnej w Piotrkowie, krytycznie ocenili absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Chojniaka ZDJĘCIA

- To nie jest pierwszy raz, kiedy my mieszkańcy dostajemy kolejny policzek od urzędu miasta i radnych sprzyjających panu prezydentowi, mówi Agnieszka Chojnacka, liderka komitetu referendalnego. Nie jesteśmy zaskoczenie przebiegiem sesji. Jesteśmy zaskoczenie, że radni którzy są również mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego udzielają poparcia prezydentowi, który żądnych rewolucyjnych dokonań nie posiada. Remonty dróg to nie jest żadne wielkie osiągnięcie, to są podstawy, które powinny być realizowane. Jesteśmy oburzeni tym, że budżet podany w raporcie prezydenta nie zawiera zadłużenia, które jest wyprowadzane notorycznie do spółek miejskich. Ciepłownia miejska zaciągnęła ponad 50 mln kredytu o zmiennej stopie procentowej, więc szacujemy, że do spłaty mamy 120 mln złotych. Jest to większa kwota niż całe zadłużenie budżetu podane w raporcie