Protest przed Urzędem Miasta w Piotrkowie, ponad 1000 osób wyraziło swoje niezadowolenie z drastycznych podwyżek cen ciepła ZDJĘCIA

Protest przed Urzędem Miasta w Piotrkowie

Ponad 1000 osób pojawiło się w czwartek 19.01.2023 przed Urzędem Miasta w Piotrkowie, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z drastycznych podwyżek cen ciepła dostarczanego przez Elektrociepłownię Piotrków. Protest zorganizowała grupa „Mieszkańcy Piotrkowa przeciwko podwyżkom cen ogrzewania”, która powstała na facebooku skupiając ludzi oburzonych wysokością podwyżek. Tak licznego protestu nie było w Piotrkowie od dawna. Z protestującymi rozmawiał prezydent Krzysztof Chojniak. Wśród protestujących byli mieszkańcy, przedsiębiorcy, ale także kilku piotrkowskich radnych oraz posłanka Anita Sowińska.

.

Do uczestników protestu przemawiał prezydent Krzysztof Chojniak. Jego słowa były przerywane okrzykami: mamy dość, koniec żartów, odwołać prezydenta oraz buczeniem i gwizdami.

Wszystkich nas dotykają podwyżki, wszystkich nas dotyka trudna sytuacja ekonomiczna, mówił Krzysztof Chojniak prezydent Piotrkowa. Te podwyżki mają miejsce w różnych sferach i na co dzień się z tym stykamy. To również bardzo dotkliwa podwyżka związana z cenami ciepła. Ceny pali czyli węgiel gaz i energia elektryczna to są główne determinanty takich a nie innych cen. Ubolewam nad tym, że znaleźliśmy się wszyscy w takiej sytuacji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem niepokój, bo jest to związane z normalną troską o własne rodziny. Kiedy są emocje to bardzo łatwo nimi manipulować i taką sytuację z przykrością muszę stwierdzić. Niestety z bólem stwierdzam, że na naszym piotrkowskim podwórku nie brakuje osób, które próbują budować słupki poparcia i próbują wykorzystywać emocje zwykłych ludzi zatroskanych o swój byt