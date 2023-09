Politycy PiS o tzw. planie migracyjnym w Europie i bezpieczeństwie Polski ZDJĘCIA, VIDEO

Politycy PiS w Piotrkowie o bezpieczeństwie w Europie i Polsce

Politycy partii rządzącej zorganizowali we wtorek (19 września) konferencję, podczas której odnieśli się do tzw. planu migracyjnego UE i wyrazili sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Udział w niej wzięli także m.in. posłanka Anna Milczanowska i radna sejmiku województwa łódzkiego, Beata Dróżdż. Sprzeciwiali się paktowi i twierdzą, że plan dotyczy "przymusowej relokacji", apelowali o bezpieczeństwo dla Polski. Marszałek Senior Antoni Macierewicz nawiązywał podczas konferencji do sytuacji migracyjnej we Włoszech.