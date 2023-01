Męski różaniec w Piotrkowie 7.01.2023, mężczyżni modlili się i śpiewali kolędy idąc ulicami miasta ZDJĘCIA

Męski różaniec publiczny w Piotrkowie 7.01.2023

Mężczyźni modlili i śpiewali kolędy się idąc ulicami miasta. Był to już 46. publiczny męski różaniec w Piotrkowie, odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Męski różaniec publiczny w Piotrkowie tradycyjnie rozpoczęła się wspólną modlitwą przed kościołem Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie uczestnicy przeszli ulicą Słowackiego w stronę Rynku Trybunalskiego. Później szli ulicą Wojska Polskiego do kościoła św. Jacka i Doroty, gdzie uroczystą mszą świętą zakończyli 46. męski różaniec publiczny w Piotrkowie.

Nie zniechęcają nas ataki, które pojawiają się w mediach społecznościowych, mówi Maciej Hubka. Różaniec męski jako ruch trwa już kilka lat w całym kraju, w Piotrkowie rozpoczął się w 2019 roku. Ataki internetowe towarzyszą nam w każdej miejscowości, ale my się nimi nie przejmujemy. W piśmie świętym Jezus ostrzegał, że pewne osoby mogą atakować nas werbalnie i nie tylko. Dają nam okazję do modlitwy i potwierdzenia, że to co robimy jest ważne dla nas, dla naszych rodzin i społeczności miejskich oraz zawodowych. Modlimy się także za tych, którzy nas atakują. Byłem na ponad 40 różańcach w Piotrkowie, na ulicy nikt nas nie atakuje. Ludzie żegnają się widząc krzyż, czasem ktoś się z nami zatrzyma i odmówi kilka zdrowasiek, jest pozytywny odbiór społeczny