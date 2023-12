Nietrzeźwi kierowcy na ulicach Piotrkowa i powiatu. Rekordzista i sprawca kolizji zatrzymany na ul. Rusałki

Nietrzeźwy weekend "za kółkiem" w Piotrkowie i powiecie

W sobotę, 9 grudnia, około godziny 21 funkcjonariusze piotrkowskiej drogówki udali się na ulicę Rusałki, gdzie według zgłoszenia doszło do kolizji. Według ustaleń, kierujący BMW podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi uderzając w znak drogowy. Okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy, badanie wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie - informuje piotrkowska komenda policji.

Kolejny nietrzeźwy kierujący to również sprawca kolizji. W tym samym czasie policjanci z polecenia dyżurnego piotrkowskiej jednostki udali się do miejscowości Krzepczów (gmina Grabica). Na miejscu ustalili, że sprawca kolizji - kierujący seatem - uderzył w zaparkowany na poboczu pojazd. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Sprawca kolizji był pijany, miał w organizmie ponad 1,2 promila.