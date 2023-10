Nietrzeźwy kierowca na S8. Miał kilka promili w organizmie i omal nie doprowadził do wypadku dag

Zastępca naczelnika piotrkowskiej jednostki w czasie urlopu zatrzymał mężczyznę, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości - poinformowała piotrkowska komenda policji. 58-letni kierowca nissana trafił do policyjnej celi. Wkrótce usłyszy zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.