Pędził w terenie zabudowanym. Dostał wysoki mandat, ale nie pierwszy raz złamał przepisy ruchu drogowego

We wtorek, 11 kwietnia, po godzinie 14 policjanci wydziału ruchu drogowego podczas pomiaru prędkości w miejscowości Baby (gmina Moszczenica) zatrzymali do kontroli kierowcę forda. Mężczyzna dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym przekroczył o 73 kilometry na godzinę.

W związku z tym, że 31-latek przekroczył prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy. Popełnione kolejne wykroczenie rozpocznie również procedurę, po której - w związku z uzyskanymi punktami karnymi - zostanie wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Piotrkowscy policjanci przypominają, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Pośpiech, brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach zdarzeń. Prędkość pojazdu należy dostosować nie tylko do obowiązujących ograniczeń, lecz przede wszystkim do warunków panujących na drodze i własnych umiejętności. W ten sposób zmniejszymy ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.