Piotrkowscy kupcy chcą unieważnienia opłaty targowej - konferencja na bazarze przy Dmowskiego VIDEO, ZDJĘCIA

"Żądamy równych opłat targowych" - postulowali piotrkowscy kupcy na sobotnim bazarze przy ul. Dmowskiego

Zbyt wysokie opłaty targowe były jednym z tematów sobotniej konferencji, która odbyła się na terenie bazaru przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie. Kupcy zapowiedzieli, że wchodzą w spór zbiorowy z prezydentem miasta.

- Naszym zdaniem są to zbyt wysokie stawki, najwyższe w naszym regionie i jedne z najwyższych w Polsce - mówił Tomasz Kowalewski, jeden z kupców. - Chcemy, żeby wojewoda uchylił ustawę, którą przegłosowali piotrkowscy radni, podnosząc stawkę za metr kwadratowy z 2 zł do 5 zł. Na swoich targowiskach prezydent ma stawki 2-3 zł. Dlaczego my mamy płacić 5 zł za metr kwadratowy? Obecnie płacę więcej do urzędu miasta niż wynosi stawka zusowska - wylicza kupiec. - Płacę 1800 zł do ZUS, a do urzędu miasta 3600 zł. Nie zgadzamy się z tym, będziemy protestować. Zebraliśmy już ponad 200 podpisów i mamy nadzieję, że wojewoda przychyli się do naszej prośby - dodaje.