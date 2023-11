Pogrzeb Krzysztofa Kamińskiego. Aktora żegnali najbliższa rodzina i przyjaciele ZDJĘCIA

Przez klika lat "Kamyk" był związany z Teatrem Powszechnym w Łodzi, ale w latach 80. wyemigrował do Niemiec za pracą. W 1999 roku wydał kasetę pod tytułem "Bliżej Boga" z tekstami Karola Wojtyły, a kilka lat później płytę, na której recytuje wiersze Borowskiego, Tetmajera i R. M. Rilke do muzyki Michała Lorenca.

- Bardzo ciepły człowiek, dusza artystyczna, piotrkowska indywidualność. Mało jest takich osób, które oddają się kulturze z takim dużym sercem - mówi Jacek Sokalski. - Zrobiliśmy razem kilka projektów, mniejszych i większych. Jeden z większych, który zrealizowaliśmy kiedy byłem dyrektorem MOK-u, odbył się tuż po śmierci naszego papieża. Był to wielki koncert w parku przy ul. Słowackiego. To najbardziej utkwiło mi w pamięci - wspomina.

Jest autorem spektaklu „Miłość jest najważniejsza” z tekstami Karola Wojtyły do muzyki Michała Lorenca, a wystawiono go także we Włoszech i USA. W Rzymie pokazano go z okazji 36. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.