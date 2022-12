Poseł Anita Sowińska na Rynku Trybunalskim w Piotrkowie o Lokalnych Grupach Działania, 7.12.2022

Poseł Anita Sowińska na Rynku Trybunalskim w Piotrkowie o Lokalnych Grupach Działania

Chodzi o program LEADER z Europejskiego Funduszu Rolnego. To unijne pieniądze służące aktywizacji lokalnych społeczności. Kupowane z nich jest np. wyposażenie dla OSP, kół gospodyń wiejskich, szkolenia dla osób starszych z obsługi komputerów itp. W wypłacie tych pieniędzy pośredniczy Urząd Marszałkowski i to od jego decyzji zależy, do której organizacji (Lokalnej Grupy Działania) trafią. Poseł Anita Sowińska uważa, że może w tym zakresie dojść do nadużycia.