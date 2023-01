Prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak apeluje do parlamentarzystów w/s cen ciepła, pełna treść apelu

Prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak apeluje do parlamentarzystów w/s cen ciepła

Prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak wystosował do parlamentarzystów z naszego okręgu apel ws. rosnących kosztów życia piotrkowian i funkcjonowania samorządów, w tym szczególnie wysokich kosztów wpływających na produkcję ciepła. Mieszkańcy Piotrkowa dostają od początku roku wyższe o 90% rachunki za ciepło produkowane w Elektrociepłowni Piotrków.

W poniedziałek, 9 stycznia prezydent Krzysztof Chojniak napisał apel do 10 parlamentarzystów z okręgu piotrkowskiego o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu dodatkowe wsparcie mieszkańców oraz samorządów w sytuacji rosnących cen paliw, energii, materiałów. List został wysłany zarówno do posłów z partii rządzącej (PiS): Małgorzaty Janowskiej, Grzegorza Lorka, Antoniego Macierewicza, Anny Milczanowskiej, Roberta Telusa, Grzegorza Wojciechowskiego oraz posłów opozycji Cezarego Grabarczyka (PO), Dariusza Klimczaka (PSL), Anity Sowińskiej (Lewica), a także senatora Wiesława Dobkowskiego (PiS).

Pełna treść apelu prezydenta Piotrkowa do parlamentarzystów: