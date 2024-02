Protest Wolnych Polaków w Piotrkowie. Ponad 200 osób z biało-czerwonymi flagami protestowało na placu Kościuszki. ZDJĘCIA, VIDEO

-Wyszliśmy na ulicę, żeby wyrazić swój protest i stanowczy sprzeciw wobec tych zmian, które dokonują się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, mówi Zbigniew Ziemba , wicemarszałek województwa. Są to zmiany, które są w opozycji do praworządności rozumianej w sposób literalny. Kiedyś pan Tusk powiedział, że będzie przywracał prawo tak jak on je rozumie. Nie można prawa rozumieć w sposób literalny, to oceniają prawdziwie niezawisłe sądy. Myślę, że czas zweryfikuje i Polacy obudzą się.

Na czele protestu stała Beata Dróżdż, radna wojewódzka i szefowa Klubu Gazety Polskiej. Do zebranych przemawiał m.in. poseł Antoni Macierewicz, który znów nawiązywał do katastrofy smoleńskiej i namawiał do udziału w wyborach samorządowych.