Przed dziurami w drodze ostrzegają kwiatki. Mieszkańcy posadzili kwiatki w największych dziurach przy ul. Różanej w Piotrkowie ZDJĘCIA

-Uważam, że posadzenie kwiatków to genialny sposób, żeby zwrócić uwagę na problem dziur, które są na terenie naszego osiedla, mówi Aleksandra Rozpędek, przewodnicząca Rady Osiedla Krakowskie Przedmieście/Sulejowska w Piotrkowie. Piszemy do ZDiUM w Piotrkowie w sprawie dziur od 12 stycznia 2024. Tłumaczono się, że nie rozstrzygnięto przetargu. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że ludzie jeżdżą i uszkadzają sobie samochody. Tych dziur na naszym osiedlu jest bardzo dużo. Na ul. Różanej mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce i sami załatali dziury.