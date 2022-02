Przegląd tygodnia od 30.01 w Piotrkowie Trybunalskim

Przegląd tygodnia: Piotrków Trybunalski, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Studniówka ZSPiPOW nr 3 (Budowlanka) w Piotrkowie 2022. Tak bawili się maturzyści 5.02.2022 - ZDJĘCIA

Pierwszą strażacką zbiórkę krwi zorganizowano w sali OSP Sulejów w sobotę, 5.02.2022. Akcja zorganizowana przez sulejowskich strażaków, wspólnie z piotrkowskim klubem HDK "Krwinka", spotkała się dużym odzewem ze strony mieszkańców. Dzięki niej zebrano aż 16 litrów i 200 ml "bezcennego daru życia".

Ruszył nabór wniosków o 500 plus w 2022 r. Rodzice, którzy chcą otrzymać pieniądze muszą złożyć specjalny wniosek o 500 plus. Jak to zrobić? Sprawdźcie!