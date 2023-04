Remonty ulic w Piotrkowie. Zamknięta kolejna droga. Do kiedy potrwają utrudnienia? - ZDJĘCIA

W środę rano (12 kwietnia) drogowcy rozpoczęli remont nawierzchni na ul. Dmowskiego w Piotrkowie. Utrudnienia spowodowały, że również w tej części miasta, łącznie z obwodnicą, w okolicach godziny 8 tworzyły się długie korki. Zakorkowana była też część Wojska Polskiego od ul. Stronczyńskiego do Jerozolimskiej. Kierowcy próbowali objeżdżać korki, ale trafiali na kolejne, co powodowało, że spóźniali się do pracy...

Przypomnijmy, że wczoraj zamknięty dla ruchu został odcinek ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. 800-lecia. W sumie prace drogowe trwają jednocześnie na kilku ulicach w mieście. Remontowane są m.in. Al. Kopernika, nie przejedziemy też ul. Wojska Polskiego od Wolborskiej do Jerozolimskiej, prace trwają też na ul. Wroniej, ul. Belzackiej czy Modrzewskiego.