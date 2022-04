Roboty drogowe na Wierzejskiej w Piotrkowie: Kiedy będzie przejezdna? ZDJĘCIA

Przebudowa ulicy Wierzejskiej w Piotrkowie

Na nowo wybudowanym rondzie na ul. Wierzejskiej pracownicy skończyli wylewanie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu. Nawierzchnia położona jest „bezszwowo” dzięki czemu droga będzie wygodniejsza dla kierowców oraz trwalsza w użytkowaniu.

Droga w kierunku osiedla Wierzeje oraz miejscowości Koło będzie przejezdna w obu kierunkach w piątek, przed wieczorem.

Budowa ronda na ulicy Wierzejskiej to jeden z etapów większej inwestycji polegającej na budowie układu drogowego w kierunku miejskiego kąpieliska "Słoneczko". Pierwszy etap obejmuje przebudowę ul. Wierzejskiej wraz z budową ronda (za wiaduktem - jadąc w stronę Koła). Natomiast drugi etap to budowa dwóch dróg. Jedna z nich poprowadzi w okolice kąpieliska "Słoneczko" i zakończona będzie parkingiem na około 100 aut. Druga to łącznik powstałej drogi z ul. Miast Partnerskich. Zakres przewiduje także ułożenie chodnika z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej. Powstaną też zatoki autobusowe, a wzdłuż staną energooszczędne latarnie z oprawami LED.