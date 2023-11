Stanisław Nicieja o zderzeniu chrześcijaństwa i islamu. Za nami spotkanie z cyklu "Kresy" w Mediatece ZDJĘCIA

Prof. Stanisław Nicieja w Mediatece w Piotrkowie

Zderzenie dwóch cywilizacji - chrześcijaństwa i islamu było tematem wykładu prof. Stanisława Niciei, który był gościem piotrkowskiej biblioteki. Było to trzecie spotkanie z cyklu pn. „Kresy” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, a odbyło się w środowy wieczór (15 listopada) w Mediatece.

Prof. Nicieja jest autorem setek artykułów i 40 książek, w tym już 19 tomów „Kresowej Atlantydy”. Autor odtworzył w nich historię kilkudziesięciu miejscowości utraconych przez Polskę na wschodzie przez II wojnę światową. Choć nie pochodzi z Kresów - urodził się na Dolnym Śląsku, to historia tego miejsca szczególnie go ujęła i jemu poświęcił swoją pracę badawczą.

- To jest fascynacja, nagle się ulega jakimś faktem, kobietą, jakimś zjawiskiem - mówił dziennikarzom tuż przed spotkaniem prof. Stanisław Nicieja. - Ja nie mam nic wspólnego z Kresami i to, że podjąłem ten temat, który trzyma mnie od 35 lat, to absolutny przypadek. Mój przyjaciel z uniwersytetu miał wczasy w Bułgarii, mówi mam miejsce w samochodzie to cię wezmę, mówi. A do Bułgarii jechało się wówczas przez Lwów. Kolega robił interesy handlowe, a mnie zostawił na cały dzień. Wsiadłem w tramwaj i zajechałem pod niezwykłe miejsce, o którym nie miałem pojęcia, pod cmentarz Łyczakowski, cmentarz park. Zająłem się tym cmentarzem, zrobiłem tysiące zdjęć, wydałem książkę, która była książką roku, bestsellerem. I tak to się zaczęło od Lwowa - dodał.