Studniówka 2023 ZSP nr 5 (ekonomik) w Piotrkowie, zdjęcia na ściance

Zdjęcia na ściance i foto-budka to nieodłączny element każdej studniówki. Zostają w naszych wspomnieniach, udostępniamy je w mediach społecznościowych i chętnie do nich wracamy. Także uczestnicy studniówki ZSP nr 5 w Piotrkowie chętnie takie zdjęcia sobie wykonywali.

Studniówkę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie zorganizowano 20 stycznia 2023 w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym Cristal w Gospodarzu koło Rzgowa. W imprezie uczestniczyło 170 maturzystów oraz zaproszonych przez nich gości.

Studniówka, to ostatni moment wzywający do nauki, niech ten czas upłynie wam spokojnie, pokażcie swoją dorosłość i odpowiedzialność, bo matura jest waszym najbliższym celem, mówił Piotr Bereska dyrektor ZSP nr 5 w Piotrkowie. Patrząc na was widzę, że dojrzeliście do tego, żeby mierzyć się ze światem, ale także ze swoimi marzeniami. Walczcie o marzenia, nie rezygnujcie z nich. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy was uczyli. Dziękuję waszym rodzicom, którzy na zawsze będą pierwszymi nauczycielami oraz wychowawcami, prowadzą przez życie, dają przykład jak szanować drugiego człowieka. Niech dzisiejsza noc, będzie radosnym przeżyciem, niech zapadnie głęboko w pamięci i przez długie lata będzie tematem miłych wspomnień