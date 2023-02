Studniówka III LO w Piotrkowie. Bal maturalny liceum im. Słowackiego w restauracji JAN w Bełchatowie, 18.02.2023 - ZDJĘCIA

- Kochani uczniowie, to wielka radość móc dzielić z wami tę wyjątkową chwilę, w której tak wyraźnie widać, że z nastolatków, którzy 3,5 roku temu przekroczyli progi III liceum staliście się dorosłymi ludźmi – pięknymi kobietami i przystojnymi mężczyznami - zwróciła się do maturzystów Agnieszka Starzyńska, dyrektor III LO w Piotrkowie. - Dziś wasz pierwszy ważny bal w życiu – studniówka. Wydarzenie, które pozostanie na zawsze pięknym wspomnieniem waszej młodości. Bal, na który z pewnością czekaliście i do którego przygotowywaliście się od miesięcy. Rozpoczniemy go tańcem, który w tym wypadku ma niezwykłą wymowę. Za chwilę bowiem krokiem poloneza wejdziecie symbolicznie w dorosłość. My, nauczyciele, zatańczymy z wami, by pokazać, że stopniowo oddajemy ster w wasze ręce, bowiem nasza rola w waszym życiu już się kończy.