Trwa szacowanie strat po czwartkowej wichurze nad powiatem piotrkowskim. Strażacy łącznie mieli 112 wezwań ZDJĘCIA

- Jak już huknęło, to wiedziałam. To były może trzy, może pięć minut - mówi Małgorzata Niedzielska, sołtys Sierosławia (gm. Moszczenica), gdzie w czwartkowej nawałnicy ucierpiało co drugie gospodarstwo. Jej dom razem z posesjami sąsiadów znalazły się wśród najbardziej uszkodzonych. - Zerwało nam dach, spadł komin, mamy powybijane szyby, okna, bo wiatr wrzucił nam do domu drewno ze zniszczonej stodoły. Dobrze, że mamy sypialnię z drugiej strony domu...