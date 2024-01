Trwa usuwanie awarii przy al. 3 Maja. Przedszkole nr 14 odwołało dziś zajęcia ZDJĘCIA

Trwają prace przy naprawie awarii ciepłociągu przy alei 3 Maja, do której doszło we wtorek (9 stycznia). W związku z tym piotrkowska elektrociepłownia zdecydowała o czasowym wstrzymaniu dostaw ciepła do okolicznych nieruchomości. Usterka, jak zapewnia kierownictwo Elektrociepłowni, ma być usunięta jeszcze w środę, 10 stycznia, do godzin wieczornych.

Jak informuje Marek Krawczyński, prezes piotrkowskiej Elektrociepłowni, aktualnie trwa wymiana pękniętej rury.

- Czas naprawy sieci jest trudny do określenia, ale zespół pracuje nad przywróceniem dostawy ciepła jak najszybciej to jest możliwe. Po zakończeniu prac konieczne będzie uzupełnienie wody w rurach, a dostawa ciepła powinna zostać przywrócona jeszcze dziś w godzinach wieczornych - mówi prezes Krawczyński.

Bez dostaw ciepłą są mieszkańcy bloków przy kilku ulicach oraz pracownicy m.in. sanepidu, prokuratury, komendy straży pożarnej, MOK-u czy pobliskich szkół. W Przedszkolu Samorządowym nr 14 odwołano dzisiejsze zajęcia. Lekcje w szkołach (SP 16, II LO, ZSP nr 6 oraz SOS-W) odbywają się dziś zgodnie z planem. Decyzja dotycząca organizacji czwartkowych zajęć w tych placówkach jest uzależniona od terminu przywrócenia dostaw ciepła - informuje zespół prasowy Urzędu Miasta.