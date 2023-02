Wyrok za rozlanie cuchnącej substancji - walka firm pogrzebowych w Piotrkowie ZDJĘCIA

Wyrok za rozlanie cuchnącej substancji - walka firm pogrzebowych w Piotrkowie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie zapadł wyrok nakazowy za uszkodzenie drzwi wejściowych zakładu pogrzebowego cuchnącą substancją. Do zdarzenia doszło w niedzielę 9 października 2022 po godzinie 22. Na filmie zarejestrowanym przez kamerę monitoringu dokładnie widać mężczyznę w ciemnej kurtce z kapturem założonym na głowę i w gumowych rękawiczkach, trzymającego reklamówkę, który zbliża się do wejścia do zakładu pogrzebowego od strony ul. Partyzantów. Postać zatrzymuje się przed wejściem, nachyla nad progiem na dłuższą chwilę po czym rozgląda się i odchodzi.

Właściciel poszkodowanego zakładu pogrzebowego Jacek Krawczyk i świadkowie rozpoznali na filmie postać właściciela konkurencyjnej firmy z Piotrkowa.

Odór cuchnącej substancji unosił się w promieniu kilkudziesięciu metrów od miejsca zdarzenia przez ponad tydzień. Skarżyli się na niego sprzedawcy zniczy i wiązanek w pobliżu zakładu pogrzebowego, ale także ludzie odwiedzający cmentarze.

Właściciel zakładu pogrzebowego "Krawczyk" nie miał wątpliwości, że rozlanie cuchnącej substancji przed wejściem do jego firmy to robota konkurencji. Prowadził działalność od ponad 20 lat w Moszczenicy, w Piotrkowie ma firmę dopiero od roku i nie wszystkim może się to podobać.