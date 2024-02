Agnieszka Chojnacka kandydatką na prezydenta Piotrkowa. Komitet wyborczy zaprezentował liderów ZDJĘCIA

Wybory 2024 w Piotrkowie. KWW Agnieszki Chojnackiej Łączy nas Piotrków zaprezentował liderów swoich list

W sobotę, 24 lutego, w restauracji Symfonia w Piotrkowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której komitet wyborczy Agnieszki Chojnackiej "Łączy nas Piotrków" przedstawił kandydatkę na urząd prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kandydatów do Rady Miasta.

O prezydenturę będzie walczyć Agnieszka Chojnacka, wielu piotrkowianom znana z działań grupy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa, Krzysztofa Chojniaka.

- Wszyscy pytają, kim jestem. Jestem zwykłą mieszkanką Piotrkowa Trybunalskiego. Urodziłam się i mieszkam w Piotrkowie - mówi Agnieszka Chojnacka, kandydatka na prezydenta Piotrkowa. - W ubiegłym roku w styczniu zdecydowałam się zorganizować protest przeciwko podwyżkom cen ciepła w Piotrkowie. Byłam jedyną kobietą, która wstawiła się za mieszkańcami i która była na tyle odważna, żeby pokazać władzy Piotrkowa, jakie my jako mieszkańcy mamy problemy. W tym czasie jeszcze naiwnie wierzyłam, że władza mnie wysłucha, że pan prezydent spotka się z nami i zapyta "w czym wam mogę pomóc?". Niestety, tak się nie stało. To zmotywowało nas do tego, żeby zainicjować referendum, które weszło w tryby machiny systemowej. Postanowiliśmy się zjednoczyć jako mieszkańcy tego miasta, aby nadać temu miastu nowy bieg, żeby wnieść świeżość, pomysły, wizje na rozwój i przekuć wyzwania w możliwości - mówiła podczas konferencji.