Inicjatywa Piotrkowska '22 apeluje o wdrożenie planu naprawczego finansów Piotrkowa. Rzecznik prezydenta: "to czysty populizm" ZDJĘCIA

- Niestety do tych kwot nie doliczono zadłużenia jednostek miasta. Ustaliliśmy, że zadłużenie samej elektrociepłowni w Piotrkowie jest na poziomie 51 mln zł i podejrzewamy, że to nie koniec, bo spodziewamy się, że ta kogeneracja będzie wdrażana. Jeśli zsumujemy wszystkie te liczby i odniesiemy się do wielkości budżetu miasta to zadłużenie na koniec tego roku będzie sięgało blisko 50 proc. budżetu Piotrkowa - wyliczała Ewa Cłapa. - To są kwoty, które na dziś udało nam się ustalić, jeśli chodzi o zadłużenie miasta. Będziemy pytać, czy jednostki i spółki miasta, czy przypadkiem w ich budżetach nie kryją się jeszcze inne kwoty zadłużeń. Zapytaliśmy miasto, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie. - dodała.