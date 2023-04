Komisarz zakwestionował 2 tys. głosów w sprawie referendum o odwołaniu prezydenta. Ogłoszono świąteczną mobilizację

Decyzja o ogłoszeniu referendum lub odrzuceniu miała zapaść w ciągu 30 dni, ale już wiadomo, że komisarz wyborczy zakwestionował 2 tys. z ponad 6 tys. złożonych podpisów. Poinformował o tym komitet referendalny.

- Aby referendum się udało, mamy czas do wtorku, 11 kwietnia, do godziny 15.30, by dostarczyć 560 podpisów. Nie pozwólcie by ten czas, praca i wysiłek poszły na marne!!! Każdy z Was w trakcie spotkań ze znajomymi i rodziną przy stole w święta może przy tej okazji skompletować kartę! Bardzo prosimy o Wasze wsparcie!!!! - zaapelowali uczestnicy komitetu na swoim Facebooku. - Będziemy się z Wami kontaktować w poniedziałek, a nawet we wtorek do południa i podjedziemy odebrać karty. W kwestii tego, co otrzymaliśmy w piśmie od nowej pani komisarz ustosunkujemy się po świętach podczas konferencji prasowej.