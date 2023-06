Konferencja prasowa PiS w Piotrkowie. Politycy komentowali ostanie wydarzenia związane z suwerennością i bezpiecześnstwem Polski ZDJĘCIA

Na konferencji PiS w Piotrkowie mówiono także o zrównaniu sytuacji szans społeczności lokalnych z największymi miastami w Polsce.

- Harmonijny rozwój każdego regionu, to cel Prawa I Sprawiedliwości, mówił Zbigniew Ziemba, wicemarszałek. Jest on realizowany z poziomu rządu oraz samorządów lokalnych. Ideą, która przyświeca samorządowi województwa łódzkiego jest to, żeby nie było wykluczenia i obszarów, które rozwijają się w wolniejszym tempie. Możliwości, szanse i warunki życia mieszkańców naszego regionu winny być wszędzie takie same, bez względu na to, czy ktoś żyje w aglomeracji czy w obszarach, które dotychczas były nazywane peryferyjnymi.