Męski różaniec publiczny w Piotrkowie przejdzie ulicami miasta. Sprawdź jakie będą zmiany w organizacji wydarzenia. ZDJĘCIA

- Łącząc dzieło męskiego różańca z obchodami uroczystości Objawienia Pańskiego, chcemy zastanowić się na tym, w jaki sposób staramy się obdarowywać Pana Jezusa w naszym życiu, mówi Maciej Hubka, organizator męskiego różańca publicznego w Piotrkowie. Na wzór trzech mędrców, idąc rozumnie i z wiarą ku Bogu, chcemy ofiarować “złoto” naszych czynów miłosierdzia, “kadzidło” modlitw i “mirrę” wytrwałości w wierze, nadziei i miłości bez względu na trudy i wyzwania życia ziemskiego. Samemu przyznając się do miłości Boga i bliźniego, zapraszamy wszystkich mężczyzn do wspólnej modlitwy, a także do codziennego wysiłku zmieniania otaczającego nas świata na lepsze.