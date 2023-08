Nie żyją dwie nastolatki, które ucierpiały w wypadku nad Zalewem Sulejowskim

- Mundurowi ustalili, że w zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Skuterem wodnym poruszały się dwie 15-latki, a łodzią motorową, która po wypłynięciu z zatoki weszła w ślizg sterował 58-latek, który na pokładzie przewoził swoje córki w wieku 15 i 18 lat - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Stasiak. - W pewnym momencie doszło do zderzenia obu pojazdów na skutek którego nastolatki po uderzeniu w burtę łodzi utraciły przytomność i wpadły do wody. Stan nastolatek po zdarzeniu był na tyle poważny, że po przewiezieniu ich na brzeg zostały podjęte przez załogi śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportowane do szpitali na terenie Łodzi.