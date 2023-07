Nowa Akademia Piotrkowska rekrutuje studentów. Które kierunki popularne? VIDEO, ZDJĘCIA

- Akademia Piotrkowska to przede wszystkim nowy ośrodek akademicki - mówi dr Monika Bykowska, dyrektor biura rektora Akademii Piotrkowskiej. - W ramach nowej działalności planujemy nie tylko coraz bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną, ale też przygotowujemy się do modernizacji wszystkich budynków. Zapraszamy studentów do rozpoczęcia studiów w naszej uczelni. Jesteśmy w stanie dostosować ofertę kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów na wybranych kierunkach - dodaje.