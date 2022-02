Piotrków pomaga Ukrainie: Punkty zbiórki darów dla Ukraińców w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim ustalone oficjalnie - LISTA

- Uruchamiamy 5 lokalizacji, do których piotrkowianie będą mogli przynosić konkretne produkty wg rządowej listy produktów. Miasto będzie organizowało transport posegregowanych darów do magazynu w Łodzi (część darów zostanie w Piotrkowie, aby wykorzystać je w sytuacji, kiedy uchodźcy będą szukali schronienia w naszym mieście). Z łódzkiego magazynu służby wojewody przewiozą dary do magazynu Rządowego Centrum Materiałów Strategicznych pod Lublinem. Stamtąd strona rządowa przewiezie te dary na Ukrainę, dla tych, którzy tej pomocy potrzebują – relacjonuje prezydent Krzysztof Chojniak.